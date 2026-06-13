Halle: Zverev in Runde eins gegen Tschechen Kopriva

French-Open-Champion Alexander Zverev trifft in der ersten Runde beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen auf den Tschechen Vit Kopriva. Dies ergab die Auslosung am Samstagnachmittag.
Halle: Zverev-Gegner fix
In der zweiten Runde könnte Zverev auf den Djokovic-Bezwinger von Paris, João Fonseca, treffen.
In der zweiten Runde der Terra Wortmann Open könnte es Zverev mit João Fonseca, dem Bezwinger von Novak Djokovic in Paris, zu tun bekommen.
Das brasilianische Top-Talent spielt in der ersten Runde gegen den Karlsruher Yannick Hanfmann. Nach seinem Triumph von Roland Garros ist Zverev aktuell Dritter der Weltrangliste.