Halle: Zverev in Runde eins gegen Tschechen Kopriva

SID 13.06.2026 • 18:41 Uhr In der zweiten Runde könnte Zverev auf den Djokovic-Bezwinger von Paris, João Fonseca, treffen.

French-Open-Champion Alexander Zverev trifft in der ersten Runde beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen auf den Tschechen Vit Kopriva. Dies ergab die Auslosung am Samstagnachmittag.

In der zweiten Runde der Terra Wortmann Open könnte es Zverev mit João Fonseca, dem Bezwinger von Novak Djokovic in Paris, zu tun bekommen.