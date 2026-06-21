Tennisprofi Yannick Hanfmann hat wie zuletzt in Halle auch beim Rasenturnier auf Mallorca das Achtelfinale erreicht. Der 34-Jährige aus Karlsruhe setzte sich am Sonntag 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) gegen den Paraguayer Adolfo Vallejo durch.
Hanfmann auf Mallorca im Achtelfinale
Wie zuletzt in Halle schafft es der Routinier Yannick Hanfmann beim letzten Rasenturnier vor Wimbledon unter die letzten 16.
Sieg auf Mallorca: Yannick Hanfmann
© AFP/SID/CARMEN JASPERSEN
Wie in Halle, wo Hanfmann in der Runde der letzten 16 im deutschen Duell an French-Open-Sieger Alexander Zverev gescheitert war, warten auch im Mallorca Country Club eine schwierige Aufgabe auf den Routinier. Hanfmann muss sich dann mit dem an Nummer eins gesetzten Italiener Luciano Darderi auseinandersetzen.
Hanfmann ist in der Woche vor dem Rasenklassiker in Wimbledon der einzige deutsche Starter auf Mallorca.