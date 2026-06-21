Hanfmann auf Mallorca im Achtelfinale

SID 21.06.2026 • 20:34 Uhr Wie zuletzt in Halle schafft es der Routinier Yannick Hanfmann beim letzten Rasenturnier vor Wimbledon unter die letzten 16.

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat wie zuletzt in Halle auch beim Rasenturnier auf Mallorca das Achtelfinale erreicht. Der 34-Jährige aus Karlsruhe setzte sich am Sonntag 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) gegen den Paraguayer Adolfo Vallejo durch.

Wie in Halle, wo Hanfmann in der Runde der letzten 16 im deutschen Duell an French-Open-Sieger Alexander Zverev gescheitert war, warten auch im Mallorca Country Club eine schwierige Aufgabe auf den Routinier. Hanfmann muss sich dann mit dem an Nummer eins gesetzten Italiener Luciano Darderi auseinandersetzen.