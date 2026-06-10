Hanfmann verliert in Stuttgart im Achtelfinale

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist im Achtelfinale des ATP-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Beim ersten Rasenturnier der Saison unterlag der 34 Jahre alte Karlsruher dem Italiener Mattia Bellucci mit 5:7, 7:6 (7:4), 2:6.
Hanfmann scheidet in Stuttgart aus
Nach zwei engen Sätzen muss sich der Karlsruher im dritten Durchgang klar geschlagen geben.
Im Achtelfinale ausgeschieden: Yannick Hanfmann
© picture alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Edward Cheung
Hanfmann, Nummer 59 der Weltrangliste, kann damit seine Bestleistung bei dem Vorbereitungsturnier auf den Rasenklassiker in Wimbledon (ab 29. Juni) nicht toppen. Dreimal hatte er zuvor auf der Anlage des TC Weissenhof das Achtelfinale erreicht und war jeweils ausgeschieden – 2017 im deutschen Duell gegen Alexander Zverev.
Da der Hamburger seinen Start nach dem French-Open-Sieg am Sonntag abgesagt hat, ist Routinier Jan-Lennard Struff (Warstein) nun der letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Der 36-Jährige trifft am Nachmittag auf den an Position drei gesetzten Kasachen Alexander Bublik.
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