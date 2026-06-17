„Komme später“: Hanfmann ließ Verabredung für Zverev warten

SID 17.06.2026 • 05:31 Uhr Im Achtelfinale von Halle trifft der Karlsruher auf den Grand-Slam-Champion. Zum Verfolgen des French-Open-Finales ließ er fast ein Abendessen sausen.

Als sein Davis-Cup-Teamkollege Alexander Zverev in Paris auf den größten Erfolg seiner Karriere zusteuerte, saß Tennisprofi Yannick Hanfmann wie so viele vor dem Fernseher – die entscheidenden Momente sah er jedoch nicht. „Ich habe den fünften Satz tatsächlich verpasst, weil ich da zum Abendessen gehen musste“, gestand Hanfmann nach seinem Auftaktsieg beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen.

„Ich habe schon getextet, ich komme später. Aber dann wäre ich irgendwann gar nicht mehr gekommen“, erzählte der 34-Jährige weiter. „Das dann nach dem vierten Satz so zu drehen, Respekt. Das habe ich ihm auch gesagt“, sagte Hanfmann voller Bewunderung: „Klar, er war großer Favorit, aber das dann so zu gewinnen, ist schon ein Mega-Erfolg für ihn.“

Schließlich schaffte es Zverev auch ohne die Unterstützung von Hanfmann zu seinem ersten Grand-Slam-Titel – und nun treffen sie sich am Donnerstag auf dem Court wieder. Die bisher einzige Begegnung in München 2018 entschied Zverev in drei Sätzen für sich.