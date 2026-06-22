Mallorca: Struff erstmals in der zweiten Runde

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier auf Mallorca erstmals den Einzug in die zweite Runde gefeiert. Im Auftaktmatch bei über 30 Grad setzte sich der 36-Jährige aus Warstein mit 6:3, 1:6 und 7:5 gegen den Spanier Martin Landaluce durch.
Struff triumphiert auf Mallorca
Jan-Lennard Struff siegt zum Auftakt auf Mallorca gegen einen Lokalmatadoren und steht dadurch erstmals in Runde zwei.
Steht im Achtelfinale von Mallorca: Jan-Lennard Struff
© picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Timo Stein
Struff, der zum ersten Mal seit 2022 wieder auf Mallorca antritt und dank einer Wildcard im Hauptfeld steht, kam bei seinen bisherigen zwei Teilnahmen nie über die erste Runde hinaus.
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Das Rasenturnier auf der spanischen Insel ist für ihn die Generalprobe für das nächste Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 29. Juni).
Im Achtelfinale von Mallorca trifft Struff auf den an Weltranglistenposition 53 geführten Nuno Borges (Portugal). Neben ihm ist mit Yannick Hanfmann, der gegen den an Nummer eins gesetzten Italiener Luciano Darderi spielt, noch ein zweiter Deutscher auf Mallorca dabei.