Probleme mit dem Zuckerwert: Zverev gibt Wimbledon-Entwarnung

SID 21.06.2026 • 07:49 Uhr Alexander Zverev hat beim Aus beim Rasenturnier in Halle Probleme mit der Anzeige des Insulinsensors und scheitert an Taylor Fritz. Für Wimbledon soll das aber kein Problem sein.

Als drei Stunden Marter in Bullenhitze ein Ende hatten, konnte Alexander Zverev zumindest noch optimistisch auf Wimbledon blicken. Die Falsch-Anzeige seines Insulinsensors, sagte der Diabetiker, habe ihm zwar das Halbfinale des Tennisturniers von Halle/Westfalen zur Hölle gemacht, bleibe aber wohl ohne Auswirkungen auf den Rasen-Grand-Slam (ab 29. Juni): „Ich denke nicht, dass es wegen der Sache Probleme geben wird.“

Beim 7:6 (7:4), 4:6, 5:7 gegen seinen Angstgegner Taylor Fritz hatte es den French-Open-Champion am Samstag gleich doppelt erwischt. Zunächst machte der Rücken zu, dann hatte Zverev auch noch Schwierigkeiten mit seinem Sensor für die Insulin-Zufuhr. „Ich hatte extreme Probleme mit meinem Zucker, weil der Sensor einen falschen Wert angezeigt hat“, berichtete er. „Ich habe viel zu viel Insulin gespritzt. Ich habe mich scheußlich gefühlt.“

Messfehler irritiert Zverev: „Das Gerät zeigte extrem hohen Zucker an“

Kurz vor dem Match habe er schon gewusst, dass es „ein schwieriger Tag“ werden würde. „Das Gerät zeigte extrem hohen Zucker an, aber ich habe mich eher gefühlt, als hätte ich niedrigen Zucker.“ Er habe per Piekser selbst nachgemessen, „und er war tatsächlich sehr niedrig“.