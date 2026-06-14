Tennis: Shelton bezwingt Zverev-Angstgegner - Überraschung durch Matthäus

Der US-Amerikaner Ben Shelton hat seinen Landsmann Taylor Fritz beim ATP-Turnier in Stuttgart entthront und seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr auf deutschem Boden gefeiert. Der Sieger des Sandplatzturniers von München im April besiegte den Rasen-Spezialisten Fritz im Duell zweier Top-Ten-Spieler mit 6:4, 2:6. 6:4. Für den an eins gesetzten Shelton (23) ist es der sechste Turniersieg seiner Karriere. DFB-Legende Lothar Matthäus schaute überraschend zu.
Shelton bezwingt Zverev-Angstgegner
Shelton bezwingt Fritz
Fritz hatte im Vorjahr auf dem Stuttgarter Rasen gewonnen, überhaupt gelangen ihm auf dem schnellsten derzeit gespielten Belag bereits fünf Turniersiege. Mehr kann unter den aktiven Profis nur Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic aus Serbien (acht) vorweisen.
Vorjahresfinalist Alexander Zverev (Hamburg) hatte seinen Start am Weissenhof wegen seines Erfolgs bei den French Open in der vergangenen Woche abgesagt, der Weltranglistendritte startet erst beim anstehenden Turnier in Halle/Westfalen in die kurze Vorbereitung auf das Rasenhighlight Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli).
Die deutschen Einzel-Starter in Stuttgart waren allesamt früh ausgeschieden, keiner erreichte das Viertelfinale bei dem mit 757.320 Euro dotierten Turnier. Für Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann lohnte sich die Turnierwoche dennoch, am Sonntag holten sich der Warsteiner und der Karlsruher den Doppeltitel durch einen Dreisatzerfolg gegen Stefanos Sakellaridis aus Griechenland und den Esten Daniil Glinka.