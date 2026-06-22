Deutscher rückt in Weltrangliste vor

SID 22.06.2026 • 10:15 Uhr Nach einer überzeugenden Vorstellung in Halle rückt Tennisprofi Daniel Altmaier in der Weltrangliste nach vorne.

Der Halbfinaleinzug in Halle zahlt sich aus: Tennisprofi Daniel Altmaier hat in der ATP-Weltrangliste einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Der 27 Jahre alte Kempener verbesserte sich nach seiner starken Turnierwoche vor heimischer Kulisse um 22 Plätze auf Rang 59. Altmaier war erst am späteren Turniersieger Frances Tiafoe aus den USA gescheitert.

Keine Veränderungen gibt es an der Spitze. Alexander Zverev, der im Halbfinale des westfälischen Rasenturniers seinem Angstgegner Taylor Fritz unterlag, bleibt Dritter hinter dem Italiener Jannik Sinner und dem weiter verletzt fehlenden Spanier Carlos Alcaraz.

Maria will in die Top 100 zurück

Bei den Frauen kämpft die einstige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria weiter um die Rückkehr in die Top-100.