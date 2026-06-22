Der Halbfinaleinzug in Halle zahlt sich aus: Tennisprofi Daniel Altmaier hat in der ATP-Weltrangliste einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Der 27 Jahre alte Kempener verbesserte sich nach seiner starken Turnierwoche vor heimischer Kulisse um 22 Plätze auf Rang 59. Altmaier war erst am späteren Turniersieger Frances Tiafoe aus den USA gescheitert.
Deutscher rückt in Weltrangliste vor
Nach einer überzeugenden Vorstellung in Halle rückt Tennisprofi Daniel Altmaier in der Weltrangliste nach vorne.
Daniel Altmaier rückt in der Tennis-Weltrangliste nach vorne
© IMAGO/Eibner
Keine Veränderungen gibt es an der Spitze. Alexander Zverev, der im Halbfinale des westfälischen Rasenturniers seinem Angstgegner Taylor Fritz unterlag, bleibt Dritter hinter dem Italiener Jannik Sinner und dem weiter verletzt fehlenden Spanier Carlos Alcaraz.
Maria will in die Top 100 zurück
Bei den Frauen kämpft die einstige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria weiter um die Rückkehr in die Top-100.
Aktuell wird die 38-Jährige auf Rang 112 geführt und könnte sich mit einem ordentlichen Abschneiden beim Klassiker ab dem 29. Juni wieder in höhere Bereiche vorarbeiten. Ihre finale Vorbereitung absolviert Maria in dieser Woche beim Turnier in Eastbourne.