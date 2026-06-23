Struff verpasst Viertelfinale auf Mallorca

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier auf Mallorca den Viertelfinaleinzug verpasst. Bei Temperaturen über 30 Grad unterlag der 36-Jährige aus Warstein dem Portugiesen Nuno Borges 4:6, 5:7.
Struff scheitert auf Mallorca
In der Hitze muss sich der Routinier einem Portugiesen geschlagen geben.
Aus für Jan-Lennard Struff
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Struff, der zum ersten Mal seit 2022 wieder auf Mallorca angetreten ist und dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, war erstmals über die erste Runde hinausgekommen – dank eines Dreisatzerfolgs gegen den Spanier Martín Landaluce. Gegen Borges tat sich der Routinier aber von Beginn an schwer.
Das Rasenturnier auf der Ferieninsel war für Struff die Generalprobe für das Highlight in Wimbledon ab kommendem Montag. Auf Mallorca ist noch der Karlsruher Yannick Hanfmann im Rennen, der gegen den an Nummer eins gesetzten Italiener Luciano Darderi spielt.