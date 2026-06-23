Struff verpasst Viertelfinale auf Mallorca

SID 23.06.2026 • 15:17 Uhr In der Hitze muss sich der Routinier einem Portugiesen geschlagen geben.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier auf Mallorca den Viertelfinaleinzug verpasst. Bei Temperaturen über 30 Grad unterlag der 36-Jährige aus Warstein dem Portugiesen Nuno Borges 4:6, 5:7.

Struff, der zum ersten Mal seit 2022 wieder auf Mallorca angetreten ist und dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, war erstmals über die erste Runde hinausgekommen – dank eines Dreisatzerfolgs gegen den Spanier Martín Landaluce. Gegen Borges tat sich der Routinier aber von Beginn an schwer.