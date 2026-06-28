Tennis: Bergs siegt im Finale von Eastbourne gegen Humbert

SID 28.06.2026 • 14:02 Uhr Kurios: Bereits am Dienstag kommt es zum "Rückspiel". In Wimbledon stehen sich der Belgier und der Franzose in der ersten Runde gegenüber.

Der Belgier Zizou Bergs hat bei der Wimbledon-Generalprobe in Eastbourne seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale des Rasenturniers im britischen Seebad gegen den Franzosen Ugo Humbert 3:6, 6:1, 6:4 durch. Das Match war am Vortag zu Beginn des ersten Satzes wegen Regens unterbrochen worden. Kurios: Schon am Dienstag treffen sich beide in der ersten Runde des Grand-Slam-Klassikers im All England Club zur Revanche wieder.

Tatjana Maria hatte vor dem Regen am Samstag ihr Endspiel beim Frauenturnier in Eastbourne noch bestreiten können. Die Rasenspezialistin aus Bad Saulgau verpasste dabei den Titel knapp, die 38-Jährige verlor gegen Madison Keys (USA) 5:7, 4:6, feierte aber nach dem Sieg im Londoner Queen’s Club 2025 und dem Halbfinale in Wimbledon 2022 ein weiteres herausragendes Ergebnis auf ihrem Lieblingsbelag und kehrt unter die Top 100 der Weltrangliste zurück.