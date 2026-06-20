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Tennis heute live: Alexander Zverev – Taylor Fritz im Free-TV & Livestream

Gelingt Zverev der Final-Einzug?

Alexander Zeverev marschiert beim ATP-Turnier weiter. Im Halbfinale bekommt es der French-Open-Sieger mit Taylor Fritz aus den USA zu tun. So können Sie das Match live verfolgen.
Alexander Zverev gewinnt bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel und setzt sich im Finale gegen Flavio Cobolli durch. Wir liefern die spannendsten Zahlen zum historischen Triumph.
SPORT1
Alexander Zeverev marschiert beim ATP-Turnier weiter. Im Halbfinale bekommt es der French-Open-Sieger mit Taylor Fritz aus den USA zu tun. So können Sie das Match live verfolgen.

Am Samstagmittag steht für Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle das Halbfinale auf dem Programm. Sein Gegner ist Taylor Fritz aus den USA, das Spiel ist für 15 Uhr angesetzt.

Fritz gewann zuvor das rein US-amerikanische Duell mit Ben Shelton 6:7, 7:6, 7:6. French-Open-Sieger Zverev setzte sich gegen Raphaël Collignon aus Belgien 7:6, 7:6 durch.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev – Fritz im Free-TV in Halle

  • TV: Eurosport
  • Stream: HBO Max, Joyn, Discovery+, DAZN

Tennis: Zverev träumt weiter vom ersten Halle-Triumph

Mit seinem Halbfinal-Einzug kommt Zverev seinem ersten Triumph in Halle einen Schritt näher. Mit Fritz wartet nun aber ein Angstgegner auf den 29-Jährigen. Die vergangenen fünf Duelle verlor der Deutsche allesamt – so auch im Halbfinale von Halle im letzten Jahr.

Zweimal stand der gebürtige Hamburger bereits im Endspiel von Halle: 2016 unterlag er Florian Mayer, ein Jahr später musste er sich Roger Federer geschlagen geben. 

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Der ersehnte Triumph in Halle dient Zverev dabei auch als zusätzlicher Antrieb. „Ich stand hier schon zweimal im Finale und würde das Turnier gerne einmal gewinnen“, betonte er selbst.

Für Zverev besitzt das Turnier in Ostwestfalen zudem eine besondere Bedeutung als letzter Härtetest vor Wimbledon. Beim Rasenklassiker in London wartet der Olympiasieger von 2021 noch immer auf den großen Durchbruch. Über das Achtelfinale ist er dort bislang nie hinausgekommen. 

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