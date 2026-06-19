Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev - Collignon im Free-TV & Livestream

SPORT1 19.06.2026 • 10:30 Uhr Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Turniers in Halle auf Raphael Collignon. So verfolgen Sie das Match des French-Open-Siegers im Free-TV und Ticker.

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Turniers in Halle auf Raphael Collignon. Der Weltranglisten-Dritte hatte sich zuvor mit einer souveränen Leistung gegen Yannick Hanfmann durchgesetzt und gewann die deutsche Begegnung mit 6:3, 7:6 (7:4).

Am Donnerstag (nicht vor 13.30 Uhr) soll nun der nächste Schritt folgen. Gegen den Belgier Collignon geht Zverev als klarer Favorit in die Partie und kann mit einem Erfolg das Halbfinale erreichen. Collignon hatte sich seinerseits im Achtelfinale mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen den Italiener Mattia Bellucci durchgesetzt.

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Tennis: Gelingt Zverev der erste Triumph in Halle?

Mit dem Einzug ins Viertelfinale hat Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle zum siebten Mal die Runde der letzten Acht erreicht. Der French-Open-Champion darf damit weiter auf seinen ersten Titel beim traditionsreichen Rasenturnier hoffen. Zweimal stand der gebürtige Hamburger bereits im Endspiel: 2016 unterlag er Florian Mayer, ein Jahr später musste er sich Roger Federer geschlagen geben.

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Der ersehnte Triumph in Halle dient Zverev dabei auch als zusätzlicher Antrieb. „Ich stand hier schon zweimal im Finale und würde das Turnier gerne einmal gewinnen“, betonte er selbst. Im vergangenen Jahr war für ihn erst im Halbfinale Schluss, als er gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz verlor. Auch Fritz hat erneut das Viertelfinale erreicht.