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Zverev-Absage wegen French Open

Zverev-Absage wegen French Open

Alexander Zverev fokussiert sich voll auf das Finale in Paris - und wird nicht in Stuttgart antreten.
Alexander Zverev steht im Finale der French Open. Gegen Jakub Mensik setzte sich der 29-Jährige souverän durch und greift nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.
SID
Alexander Zverev fokussiert sich voll auf das Finale in Paris - und wird nicht in Stuttgart antreten.

Alexander Zverev wird nach seinem Einzug in das Finale der French Open nicht am ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof teilnehmen. Das teilte der Veranstalter am Freitag nach dem 7:5, 6:2, 3:6, 6:3-Erfolg des Hamburgers in Paris gegen Jakub Mensik mit. Auch der 20 Jahre alte Tscheche sowie Zverevs italienischer Finalgegner Flavio Cobolli verzichten auf einen Start.

„Dass Alexander Zverev seinen ganzen Fokus jetzt auf die French Open legt, ist nur allzu verständlich und nachvollziehbar. Wir wünschen ihm für das Endspiel in Paris alles Gute und drücken ihm dafür die Daumen“, sagte Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

„Ein Erfolg von Sascha in Roland Garros würde dem deutschen Tennis einen riesigen Impuls verleihen, daher werden wir am Sonntag das Geschehen in Frankreich auch aufmerksam verfolgen.“

Zverev hatte im Vorjahr das Finale des Rasenturniers gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz verloren. Der Titelverteidiger ist auch in diesem Jahr wieder dabei, die Setzliste des 250er-Wettbewerbs führt sein Landsmann und Nummer fünf der Welt Ben Shelton an.

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Nach den Änderungen in der Teilnehmerliste stehen mit Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff und dem Vorjahres-Viertelfinalisten Justin Engel vier deutsche Spieler im Hauptfeld. Die erste Runde in Stuttgart beginnt am Montag.

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