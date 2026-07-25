„Chance absolut vorhanden“: Petkovic traut Zverev Platz eins zu

SID 25.07.2026 • 10:55 Uhr Ende August starten die US Open. Dort könnte Zverev sein starkes Tennis-Jahr 2026 krönen - und den nächsten Schritt in der Weltrangliste gehen?

Ex-Spielerin Andrea Petkovic traut Alexander Zverev nach dem French-Open-Triumph und dem Finaleinzug in Wimbledon auch den Sprung an die Spitze der Weltrangliste zu. „Ich glaube, dieses Fenster ist definitiv da“, sagte die ehemalige Weltranglistenneunte bei Sport1: „Wenn Sascha dort weitermacht, wo er in Wimbledon aufgehört hat, ist die Chance absolut vorhanden.“

Anfang Juni hatte der Hamburger in Roland Garros seinen Grand-Slam-Fluch gebrochen und im 41. Anlauf erstmals bei einem der vier größten Turniere gewonnen. Beim anschließenden Rasenklassiker in England hatte Zverev im Endspiel gegen seinen Angstgegner Jannik Sinner verloren. „Natürlich werden Sinner und Alcaraz weiter den Ton angeben, deshalb wird es alles andere als einfach“, sagte Petkovic.

Derzeit ist Zverev mit 8480 Punkten Weltranglistenzweiter vor dem Spanier Alcaraz, der aufgrund einer Verletzung am Handgelenk pausieren muss. Nummer eins bleibt Sinner mit 13.450 Punkten. Bei den US Open (30. August bis 13. September), dem letzten Grand Slam des Jahres, werden 2000 Punkte für den Gewinner vergeben. Sinner erreichte im Vorjahr das Finale, unterlag dort jedoch Alcaraz. Zverev war bereits in der dritten Runde an Félix Auger-Aliassime gescheitert.