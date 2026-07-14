Deutscher Tennis-Routinier überzeugt

SID 14.07.2026 • 12:32 Uhr Yannick Hanfmann hat in Gstaad einen guten ersten Auftritt gezeigt. Der Routinier bezwingt zum Auftakt des Turniers einen Spanier.

Erfolgreicher Auftakt für Yannick Hanfmann in Gstaad: Der 34 Jahre alte Karlsruher hat den Umstieg von Rasen zurück auf Sand gemeistert und bei dem ATP-Turnier in der Schweiz das Achtelfinale erreicht. In seinem Erstrundenmatch bezwang der Weltranglisten-51. den Spanier Pedro Martínez aus Spanien 7:6 (8:6), 6:1.