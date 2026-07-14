Erfolgreicher Auftakt für Yannick Hanfmann in Gstaad: Der 34 Jahre alte Karlsruher hat den Umstieg von Rasen zurück auf Sand gemeistert und bei dem ATP-Turnier in der Schweiz das Achtelfinale erreicht. In seinem Erstrundenmatch bezwang der Weltranglisten-51. den Spanier Pedro Martínez aus Spanien 7:6 (8:6), 6:1.
Deutscher Tennis-Routinier überzeugt
Yannick Hanfmann hat in Gstaad einen guten ersten Auftritt gezeigt. Der Routinier bezwingt zum Auftakt des Turniers einen Spanier.
Hanfmann hatte zuletzt in Wimbledon die zweite Runde erreicht und war dann am Russen Karen Chatschanow gescheitert. In Gstaad steht ihm nun ein Duell mit dem an Position drei gesetzten Valentin Vacherot aus Monaco bevor. Hanfmann ist beim Turnier der einzige deutsche Profi im Hauptfeld.