Djokovic gibt Zusage für Cincinnati

SID 30.07.2026 • 15:26 Uhr Der 39-Jährige Novak Djokovic will sich beim Masters in Ohio auf die US Open vorbereiten. Derzeit pausiert der Serbe.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (39) kehrt zum ATP-Masters nach Cincinnati zurück. Wie die Veranstalter am Donnerstag bekannt gaben, habe der dreimalige Turniersieger seine Zusage gegeben. Djokovic hatte 2023 zum bislang letzten Mal bei dem Hartplatzturnier gespielt, das auf dem Weg zu den US Open in New York (ab 30. August) der letzte Härtetest ist.

Der Serbe hat den Titel in Cincinnati 2018, 2020 und 2023 gewonnen, vor drei Jahren in einem epischen Finale mit zwei Tiebreaks gegen Carlos Alcaraz. Ob der Spanier nach seiner folgenschweren Handgelenksverletzung in Cincinnati (11. bis 23. August) wieder dabei ist, steht noch nicht fest. Zuletzt postete Alcaraz Trainingsbilder, die Fortschritte zeigten.