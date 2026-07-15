Gstaad: Hanfmann scheidet gegen Vacherot aus

Wieder Endstation in Runde zwei: Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Gstaad/Schweiz den Einzug ins Viertelfinale verpasst.
Gstaad: Hanfmann scheidet aus
Nach seinem Auftaktsieg in der Schweiz ist für Yannick Hanfmann im zweiten Duell Endstation.
Hanfmann erreichte in Wimbledon zuletzt die zweite Runde
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Der 34 Jahre alte Karlsruher verlor im Achtelfinale 6:4, 3:6, 4:6 gegen den an Position drei gesetzten Valentin Vacherot aus Monaco, der nun auf Raphael Collignon (Belgien) trifft.
Hanfmann, der in Wimbledon die zweite Runde erreicht hatte, war der Umstieg von Rasen zurück auf Sand im ersten Duell mit Pedro Martínez (Spanien) geglückt.
Gegen Vacherot verpasste er es, erstmals seit dem Turnier in Marrakesch im März mehr als zwei Runden zu überstehen. Hanfmann war in Gstaad der einzige deutsche Profi im Hauptfeld.