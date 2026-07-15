Gstaad: Hanfmann scheidet gegen Vacherot aus

SID 15.07.2026 • 18:59 Uhr Nach seinem Auftaktsieg in der Schweiz ist für Yannick Hanfmann im zweiten Duell Endstation.

Wieder Endstation in Runde zwei: Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Gstaad/Schweiz den Einzug ins Viertelfinale verpasst.

Der 34 Jahre alte Karlsruher verlor im Achtelfinale 6:4, 3:6, 4:6 gegen den an Position drei gesetzten Valentin Vacherot aus Monaco, der nun auf Raphael Collignon (Belgien) trifft.

Hanfmann, der in Wimbledon die zweite Runde erreicht hatte, war der Umstieg von Rasen zurück auf Sand im ersten Duell mit Pedro Martínez (Spanien) geglückt.