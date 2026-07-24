ATP: Deutscher Tennis-Coup bleibt aus

SID 24.07.2026 • 14:25 Uhr Yannick Hanfmann stößt beim ATP-Turnier in Österreich bis ins Halbfinale vor, dort ist allerdings in zwei Sätzen Schluss.

Tennisprofi Yannick Hanfmann muss weiter auf seinen Premierentitel auf der ATP-Tour warten. Der 34 Jahre alte Karlsruher unterlag nach starken Auftritten beim Turnier in Kitzbühel im Halbfinale dem Franzosen Quentin Halys mit 4:6, 6:7 (2:7) und verpasste das vierte Endspiel seiner Karriere.

In den Tiroler Alpen stand Hanfmann zum vierten Mal in der Vorschlussrunde, vor sechs Jahren erreichte er das Endspiel.

Letztmals in einem Finale spielte der Routinier Ende Februar in Santiago de Chile, ebenfalls auf Sand. Damals unterlag Hanfmann dem Italiener Luciano Darderi.

ATP: Hanfmann mit Rekordplatzierung im Ranking

Durch seinen Einzug ins Halbfinale schob sich der Badener auf Rang 45 der Weltrangliste vor, besser war der Davis-Cup-Spieler noch nie platziert. Hinter Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff und French-Open-Sieger und Wimbledon-Finalist Alexander Zverev ist Hanfmann die deutsche Nummer drei.

In seinem 23. Match in Kitzbühel – mehr Spiele absolvierte er bei keinem anderen Event auf der Tour – tat sich Hanfmann lange schwer. Halys, der im Ranking 31 Ränge hinter Hanfmann liegt, genügte im ersten Satz ein Break.

Im zweiten Durchgang hatte der Deutsche weiter Probleme mit dem Franzosen, der aber Nerven zeigte. Hanfmann wehrte acht Matchbälle ab, kämpfte aber vergebens.