ATP: Deutsche Tennis-Überraschung in Kitzbühel

SID 23.07.2026 • 14:32 Uhr Yannick Hanfmann gewinnt in Österreich überraschend deutlich und steht nun im Halbfinale, wo ein persönliches Rekordmatch wartet.

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel mit einer starken Vorstellung in die Runde der letzten vier eingezogen.

Der 34 Jahre alte Karlsruher setzt sich im Viertelfinale mit 6:3, 6:1 gegen den Argentinier Sebastián Baez durch, das Turnier in den Tiroler Alpen erweist sich damit weiterhin als gutes Pflaster für den Routinier.

ATP: Deutscher im Halbfinale mit persönlichem Rekordmatch

Im Halbfinale trifft Hanfmann nun auf Quentin Halys, gegen den Franzosen bestreitet er bereits Match Nummer 23 in Kitzbühel – mehr Spiele absolvierte er bei keinem anderen Event auf der Tour.

In Kitzbühel ist es Hanfmanns vierter Halbfinalzug. Zuletzt war er Ende Februar in Santiago de Chile auf Sand so weit vorgedrungen, damals erreichte er gar das Endspiel und unterlag erst dem Italiener Luciano Darderi.

Auf Sand gewann Hanfmann nach ausgeglichenem Beginn etwa zur Mitte des ersten Satzes schnell die Überhand, gleich zwei Mal breakte er den Aufschlag seines Gegners zum Satzgewinn.