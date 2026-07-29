Mehr als zwei Jahrzehnte später kehrt ein berühmter Tennis-Jubel zurück

Julius Schamburg 29.07.2026 • 21:14 Uhr Cruz Hewitt gewinnt erstmals ein Match auf der ATP-Tour. Der Sohn der australischen Tennislegende Lleyton Hewitt zollt seinem Vater Tribut.

Im Moment des Sieges erinnerte er an seinen Vater. Cruz Hewitt, der Sohn der australischen Tennislegende Lleyton Hewitt, hat erstmals ein Match auf der ATP-Tour gewonnen.

Der 17 Jahre alte Cruz, aktuell noch die Nummer 612 der Weltrangliste, setzte sich mit 6:3, 6:4 gegen den US-Amerikaner Marcos Giron (Nummer 85) durch.

Nach dem verwandelten Matchball zeigte Hewitt mit vier Fingern auf seine Stirn und ahmte damit die legendäre „Vicht“-Jubelgeste seines Vaters nach, die den zweimaligen Grand-Slam-Sieger im Laufe seiner Karriere berühmt gemacht hatte.

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Hewitt: „Er hat der Geste nie einen Namen gegeben“

Mehr als zwei Jahrzehnte später lässt sein Sohn die ikonische Geste wieder aufleben.

„Ich glaube, das heißt ‚Vicht‘. Ich muss ehrlich gesagt selbst noch einmal nachfragen“, sagte Cruz im Anschluss bei Tennis Channel: „Er hat der Geste nie einen Namen gegeben, er hat sie einfach immer gemacht. Als ich klein war, habe ich sie ständig gesehen, aber nie gefragt, warum.“

Die Freude stand dem Youngster dabei ins Gesicht geschrieben: „Es ist cool, das machen zu können, weil mein Vater einen riesigen Anteil daran hat, wo ich heute stehe. Ich bin dankbar, ihn an meiner Seite zu haben.“

Hewitt verpasst Wimbledon-Titel knapp

Durch seinen Sieg wurde Hewitt zum jüngsten Spieler, der ein Match beim ATP-Turnier in Washington gewonnen hat, seit dem Japaner Kei Nishikori im Jahr 2007.

Bereits beim Junioren-Turnier in Wimbledon hatte Hewitt sein Können aufblitzen lassen. Er schaffte es bis ins Finale. Dort scheiterte er am US-Amerikaner Jordan Lee (6:4, 4:6, 5:7).