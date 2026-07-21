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Struff nimmt Schwung mit nach Kitzbühel

Struff nimmt Schwung mit nach Kitzbühel

Der Routinier steht im Achtelfinale.
Jan-Lennard Struff nimmt den Schwung mit
Jan-Lennard Struff nimmt den Schwung mit
© picture-alliance/Yomiuri Shimbun/SID/Kentaro Tominaga
SID
Der Routinier steht im Achtelfinale.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff zeigt sich nach seinem Viertelfinaleinzug in Wimbledon weiter in guter Form.

Der 36 Jahre alte Warsteiner zog beim ATP-Turnier in Kitzbühel ins Achtelfinale ein. Struff setzte sich mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko durch.

„Es war ein schwieriges Match hier auf Sand vom Gras kommend und in der Höhe“, sagte Struff: „Er hat es mir sehr schwer gemacht.“

Struff kämpft gegen Argentinier ums Viertelfinale

Seinen zweiten Auftritt wird Struff gegen den Argentinier Mariano Navone haben und den Einzug ins Viertelfinale anpeilen. Vor dem Warsteiner hatte bereits der Karlsruher Yannick Hanfmann seine Auftakthürde genommen, auch der Kempener Daniel Altmaier ist bei dem Turnier in Österreich am Start und noch am Dienstag gegen den Belgier Raphael Collignon gefordert.

Struff hatte in Wimbledon in seiner langen Karriere erstmals die Runde der letzten acht bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht und will nun den Schwung weiter mitnehmen.

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