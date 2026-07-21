Struff nimmt Schwung mit nach Kitzbühel

SID 21.07.2026 • 13:58 Uhr Der Routinier steht im Achtelfinale.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff zeigt sich nach seinem Viertelfinaleinzug in Wimbledon weiter in guter Form.

Der 36 Jahre alte Warsteiner zog beim ATP-Turnier in Kitzbühel ins Achtelfinale ein. Struff setzte sich mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko durch.

„Es war ein schwieriges Match hier auf Sand vom Gras kommend und in der Höhe“, sagte Struff: „Er hat es mir sehr schwer gemacht.“

Struff kämpft gegen Argentinier ums Viertelfinale

Seinen zweiten Auftritt wird Struff gegen den Argentinier Mariano Navone haben und den Einzug ins Viertelfinale anpeilen. Vor dem Warsteiner hatte bereits der Karlsruher Yannick Hanfmann seine Auftakthürde genommen, auch der Kempener Daniel Altmaier ist bei dem Turnier in Österreich am Start und noch am Dienstag gegen den Belgier Raphael Collignon gefordert.