Tennis: Struff in Kitzbühel chancenlos

Gebrauchter Tag für Jan-Lennard Struff: Der routinierte Tennisprofi aus Warstein ist im Achtelfinale von Kitzbühel nach einer lange fahrigen Vorstellung ausgeschieden.
Struff in Kitzbühel chancenlos
Jan-Lennard Struff ist im Achtelfinale von Kitzbühel ausgeschieden. Der deutsche Routinier kam nicht an seine Bestleistung heran.
Jan-Lennard Struff müht sich vergeblich
© AFP/SID/ALAIN JOCARD
Der Wimbledon-Viertelfinalist unterlag dem Argentinier Mariano Navone 0:6, 3:6 und verabschiedete sich bei dem Sandplatzturnier in Österreich früher als erhofft.
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Tennis: Zwei Deutsche in Kitzbühel noch dabei
Struff (36) bekam gegen den selbstbewussten Navone im ersten Satz kein Bein auf den Boden. Sein Doppelfehler zum Verlust des Durchgangs war fast sinnbildlich. Dann nahm sich der kraftvolle Athlet eine kurze Pause und versuchte mit gewohnt positiver Körpersprache eine Wende herbeizuführen. Struff musste Navone allerdings wieder auf 0:4 davonziehen lassen, ehe er mit zwei Breaks zurückkam. Doch es reichte letztlich nicht mehr.
Damit sind in Kitzbühel noch zwei deutsche Profis im Rennen: Auch Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier sind am Mittwoch gefordert.