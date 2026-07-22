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Tennis: Struff in Kitzbühel chancenlos - Hanfmann erfolgreich

Hanfmann in Kitzbühel erfolgreich

Jan-Lennard Struff ist im Achtelfinale von Kitzbühel ausgeschieden. Besser lief es für Yannick Hanfmann.
Yannick Hanfmann überzeugt in Kitzbühel
Yannick Hanfmann überzeugt in Kitzbühel
© IMAGO/Eibner Europa
SID
Jan-Lennard Struff ist im Achtelfinale von Kitzbühel ausgeschieden. Besser lief es für Yannick Hanfmann.

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel weiter erfolgreich. Der 34 Jahre alte Karlsruher zog mit einem 6:4, 7:6 (7:2)-Erfolg gegen den Argentinier Marco Trungelliti ins Viertelfinale ein.

Jan-Lennard Struff erwischte dagegen einen gebrauchten Tag. Der routinierte Tennisprofi aus Warstein schied im Achtelfinale nach einer lange fahrigen Vorstellung aus. Der Wimbledon-Viertelfinalist unterlag Trungellitis Landsmann Mariano Navone 0:6, 3:6 und verabschiedete sich bei dem Sandplatzturnier in Österreich früher als erhofft. Auch Daniel Altmaier verpasste die nächste Runde.

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Tennis: Altmaier scheidet aus

Hanfmann war über das Match gesehen auch in den wichtigsten Statistiken der bessere Spieler und verdiente sich seinen Sieg. Sowohl beim Service als auch beim Return hatte er mehr Durchschlagskraft und hofft nun im anstehenden Duell gegen Sebastián Baez – dem nächsten Argentinier – auf mehr.

Struff (36) bekam gegen den selbstbewussten Navone im ersten Satz kein Bein auf den Boden. Sein Doppelfehler zum Verlust des Durchgangs war fast sinnbildlich. Dann nahm sich der kraftvolle Athlet eine kurze Pause und versuchte mit gewohnt positiver Körpersprache eine Wende herbeizuführen. Struff musste Navone allerdings wieder auf 0:4 davonziehen lassen, ehe er mit zwei Breaks zurückkam. Doch es reichte letztlich nicht mehr.

Altmaier (Kempen) verlor gegen den Slowaken Alex Molcan 3:6, 6:3, 5:7. Bereits in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon war Altmaier gegen Molcan ausgeschieden.

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