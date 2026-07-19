13. Tourtitel: Tsitsipas wieder im Tennis-Aufwind

SID 19.07.2026 • 14:01 Uhr Mal wieder positive Tennis-Nachrichten für Stefanos Tsitsipas: Der Grieche gewann in Gstaad nach längerer Durststrecke wieder ein ATP-Turnier.

Der zweimalige Grand-Slam-Finalist Stefanos Tsitsipas hat das ATP-Turnier in Gstaad gewonnen. Der 27 Jahre alte Grieche, der zuletzt in der Tennis-Weltrangliste bis auf Rang 85 abgestürzt war, setzte sich im Finale des Turniers in der Schweiz am Sonntag 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 gegen den Belgier Raphael Collignon durch und feierte seinen insgesamt 13. Tourtitel.

Für Tsitsipas, der zuletzt 2025 in Dubai triumphiert hatte und 2021 in Paris sowie 2023 in Melbourne zwei Majorfinals verlor, war es in einer schwierigen Saison ein wichtiges Ausrufezeichen. Zugleich rückt der einstige Weltranglistendritte im Ranking wieder nah an die Top 50 heran.