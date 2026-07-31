Zverev setzt erneut auf Toni Nadal

SID 31.07.2026 • 14:11 Uhr Alexander Zverev vertraut wieder auf Toni Nadal. Schon im Vorjahr hatte der French-Open-Sieger mit dem früheren Erfolgscoach und Onkel von Rafael Nadal gearbeitet.

Alexander Zverev hat in Vorbereitung auf die Hartplatzsaison wieder mit Toni Nadal zusammengearbeitet. „Er war mir eine große Hilfe“, sagte der French-Open-Sieger nach Abschluss seines zehntägigen Trainingsblocks in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca: „Toni verbringt viel Zeit mit uns auf dem Platz, und Rafa ist auch ein paar Mal vorbeigekommen.“

Schon im vergangenen Jahr hatte der Tokio-Olympiasieger nach seinem enttäuschenden Erstrunden-Aus in Wimbledon gemeinsam mit dem früheren Erfolgscoach und Onkel von Rafael Nadal trainiert. Anschließend war über eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Zverev und Toni Nadal spekuliert worden, doch dazu kam es nicht.

Neben den Sessions mit dem Onkel begrüßte Zverev auch den Austausch mit dem 22-maligen Grand-Slam-Gewinner Rafael Nadal. „Es ist immer sehr interessant, seine Meinung zu meinem Spiel zu hören. Ich spiele schon seit zehn Jahren gegen Rafa, daher ist es äußerst wertvoll, seine Sichtweise darauf zu hören, was ich gut mache und was ich noch verbessern kann“, sagte der Weltranglistenzweite: „Ich möchte mich weiterhin jeden Tag verbessern, daher war es eine enorme Hilfe, sie an meiner Seite zu haben.“

Nordamerika-Tour steht bevor

Mit seinem ersten Major-Triumph in Paris und dem erstmaligen Einzug in das Finale von Wimbledon sei 2026 bislang „ein gutes Jahr, aber die Saison ist noch nicht vorbei“, sagte Zverev: „Bald steht die Nordamerika-Tour an, mit zwei Masters-1000-Turnieren und einem sehr wichtigen Grand-Slam-Turnier.“ Das Training auf Mallorca solle Zverev dabei helfen, „um mich auf diese Herausforderung vorzubereiten“, damit er sein „bestes Tennis“ zeigen könne.

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