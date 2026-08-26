Altmaier verpasst Viertelfinale in Winston-Salem

SID 26.08.2026 • 22:32 Uhr Der 27-Jährige will nun bei den US Open angreifen und sein ordentliches Abschneiden aus dem Vorjahr wiederholen.

Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem im Achtelfinale ausgeschieden. Bei seiner Generalprobe für die US Open verlor der Kempener in der Runde der letzten 16 am Mittwoch in einer engen Partie mit 6:7 (5:7), 5:7 gegen den Peruaner Ignacio Buse.