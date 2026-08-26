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Altmaier verpasst Viertelfinale in Winston-Salem

Altmaier verpasst Viertelfinale in Winston-Salem

Der 27-Jährige will nun bei den US Open angreifen und sein ordentliches Abschneiden aus dem Vorjahr wiederholen.
Daniel Altmaier holt zur Rückhand aus
Daniel Altmaier holt zur Rückhand aus
© picture-alliance/AP/SID/Kirsty Wigglesworth
SID
Der 27-Jährige will nun bei den US Open angreifen und sein ordentliches Abschneiden aus dem Vorjahr wiederholen.

Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem im Achtelfinale ausgeschieden. Bei seiner Generalprobe für die US Open verlor der Kempener in der Runde der letzten 16 am Mittwoch in einer engen Partie mit 6:7 (5:7), 5:7 gegen den Peruaner Ignacio Buse.

Unmittelbar vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (ab 30. August) treten in Winston-Salem nicht die ganzen großen Namen an. Aus deutscher Sicht war nur Altmaier dabei, der als gesetzter Spieler ein Freilos für die erste Runde erhalten hatte.

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