Bittere Pleite für Alexander Zverev: Erst Regen - dann Matchball-Drama

Julius Schamburg 20.08.2026 • 00:20 Uhr Alexander Zverev muss mal wieder Überstunden schieben. In seinem Achtelfinale beim ATP-Turnier in Cincinnati sieht er schon wie der sichere Sieger aus. Doch es kommt alles ganz anders.

Ist das bitter! Alexander Zverev hat sein Achtelfinale beim ATP-Turnier in Cincinnati gegen den US-Amerikaner Tommy Paul nach unzähligen Unterbrechungen und vergebenem Matchball doch noch verloren.

Die deutsche Nummer Eins musste sich Paul nach knapp drei Stunden mit 6:4, 6:7 (6:8), 4:6 geschlagen geben. Es war ein harter Kampf, mit dem besseren Ende für Lokalmatador Paul. Das Match wurde mehrmals von wiederkehrenden Regenschauern gestört.

Tennis: Zverev und Paul in die Kabine geschickt

Zum Zeitpunkt der ersten Unterbrechung stand es 6:4, 3:4 aus Zverevs Sicht. Der Hamburger war im Begriff, aufzuschlagen, somit war im 2. Satz also noch alles in der Reihe. Den ersten Durchgang hatte er dank eines Breaks im fünften Spiel gewonnen.

Zunächst sah es so aus, als müsste die Partie nur für wenige Minuten unterbrochen werden. Beide Spieler blieben auf dem Platz, in der Hoffnung, dass das Match zeitnah fortgesetzt wird.

Doch der Regen nahm zu, und der rutschige Untergrund erwies sich für eine Fortsetzung als zu gefährlich. Stuhlschiedsrichter Renaud Lichtenstein schickte beide Akteure in die Kabine. Erst nach ca. einer Stunde und 15 Minuten konnte die Partie fortgesetzt werden.

Und die nächste Unterbrechung ließ nicht lange auf sich warten: Beim Stand von 6:4, 6:6 (4:4) begann es erneut zu tröpfeln. Beide Spieler blieben aber auf dem Platz. Die Linien wurden mit Handtüchern getrocknet und nach wenigen Minuten konnte das Spiel wieder fortgesetzt werden.

Zverev vergibt Matchball – dann geht’s dahin

Bitter für Zverev: Er ließ beim Stand von 6:5 im Tiebreak einen Matchball aus, verlor drei Punkte in Serie und damit auch den Satz. Die Entscheidung musste also im dritten Satz her.

Dort kam es beim Stand von 4:4 und 30:30 zur nächsten kurzen Unterbrechung. Anschließend servierte Zverev einen Doppelfehler. Er verlor auch den nächsten Punkt und kassierte damit das entscheidende Break. Paul brachte sein Aufschlagsspiel ins Ziel und durfte sich über den Sieg freuen – Zverev verließ frustriert den Court.