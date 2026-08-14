Davis Cup: Zverev schlägt bei Heimspiel in Halle auf

Großer Coup für Teamchef Michael Kohlmann und das deutsche Davis-Cup-Team: Tennisstar Alexander Zverev hat seine Zusage für das Heimspiel gegen Kroatien in Halle/Westfalen im September gegeben. Für den French-Open-Sieger ist es der erste Auftritt im prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerb vor heimischem Publikum seit dem Duell mit der Schweiz in Trier 2023.
Davis Cup: Coup um Zverev
In der zweiten Davis-Cup-Runde kämpft Deutschland am 19. und 20. September um die Qualifikation für das Finalturnier der besten acht Teams in Bologna Ende November. Im vergangenen Jahr hatte Zverev bereits an der Endrunde teilgenommen, Deutschland verlor damals im Halbfinale gegen Spanien mit 1:2.
Zverev? „Außerordentliche sportliche Qualität“
„Ich freue mich sehr darauf, wieder vor heimischem Publikum für Deutschland aufzulaufen. Der Empfang in Halle nach meinem Grand-Slam-Sieg hat mir viel bedeutet und gezeigt, wie groß die Begeisterung für Tennis hier ist“, sagte Zverev: „Wir wollen gemeinsam ein großartiges Tenniswochenende erleben und uns erneut für die Finals qualifizieren.“
Teamchef Kohlmann freut sich auf die „außerordentliche sportliche Qualität“ seines Schützlings. „Jetzt geht es darum, die perfekte Mischung auf den Platz zu bringen und gemeinsam mit den Fans in Halle zwei erfolgreiche Tage zu schaffen, an die wir uns gerne erinnern.“
Neben Zverev nominierte Kohlmann den erfahrenen Yannick Hanfmann sowie das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Über den fünften Kaderplatz soll erst nach den US Open in New York (ab 30. August) entschieden werden. Der langjährige Team-Leader Jan-Lennard Struff fehlt etwas überraschend vorerst im Aufgebot, dürfte aber gute Chancen haben, noch in den Kader zu rutschen.