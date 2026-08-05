"Erschütternd!": Tennis-Nation leidet mit Star nach Tränen-Drama

Vincent Wuttke 05.08.2026 • 07:39 Uhr Die Leidenszeit von Jack Draper geht weiter. Der Topstar bricht während seines Matches in Tränen aus. England leidet mit ihm.

Diese Tränen sorgen in England für großes Mitgefühl. Jack Draper ist die große Tennis-Hoffnung der Briten, doch seine Leidenszeit geht nun weiter. Der Star weinte beim Masters in Montreal beim 2:6, 6:3, 2:6 während des Matches. Nach Monaten des Wartens ist eine Verletzung wohl wieder aufgebrochen.

Noch im vergangenen September belegte Draper in der Weltrangliste den vierten Platz. Nach Andy Murray sorgte der nächste große Star der Insel für Furore. Der 24-Jährige war drauf und dran, den ganz großen Stars richtig gefährlich zu werden. Doch dann begann das Drama. Anhaltende Beschwerden in seinem linken Schlagarm machten ihm das Leben schwer. „Es ist wichtig, dass die Leute verstehen, dass meine Verletzung sehr komplex ist“, erklärte Draper zuletzt.

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Aktuell ist er nur noch die 143 der Welt. Gerade einmal fünf Turniere konnte der 24-Jährige in diesem Jahr spielen. Draper verpasste alle drei Grand Slams der Saison. Bei den US Open wollte er unbedingt wieder dabei sein. Doch wenn man die Reaktion beim Stand von 1:4 im dritten Satz auf seiner Bank während des Seitenwechsels sah, wollte man nicht so recht an einen Start glauben.

„Erschütternd“: Mitgefühl mit Draper

Draper weinte, spielte die Partie aber noch zu Ende und verlor. Ex-Profi Annabel Croft, inzwischen für Sky am Mikrofon, litt mit: „Das ist ziemlich emotional. Er hat sich nach vorne gebeugt und bricht hier buchstäblich in Tränen aus. Es ist sehr, sehr erschütternd, das mit anzusehen.“

Auch die großen Zeitungen in England reagierten allesamt. The Telegraph schrieb: „Jack Drapers qualvolle Versuche, ins Tennis zurückzukehren, gehen weiter. Das war ein wahrlich herzzerreißender Anblick, ihn so zu sehen.“

Die Daily Mail vermutete: „Diese Tränen deuten darauf hin, dass er immer noch unter den Schmerzen seiner Armverletzung leidet, die ihn einfach nicht in Ruhe lässt.“ Der Guardian beobachtete ebenso: „Draper brach in Tränen aus, nachdem sein Aufschlag an Tempo verlor. Er machte sich ganz offensichtlich Sorgen um seinen Arm.“

Für das nun folgende Masters in Cincinnati hat Draper eigentlich eine Wildcard. Bei den US Open wollte er auch antreten. Nun werden womöglich die nächsten Absagen folgen.