Rätselhafte Spitze gegen Zverev: "Ich möchte nicht ins Detail gehen"

Johannes Vehren 10.08.2026 • 12:22 Uhr Alexander Bublik wird gefragt, gegen wen er am liebsten in einem Grand-Slam-Finale spielen würde. Dabei setzt der Kasache eine Spitze gegen Alexander Zverev und lässt durchblicken, dass die beiden keine Freunde sind.

Spitze gegen Alexander Zverev: Bei einem Fanevent in St. Petersburg wurde Alexander Bublik darauf angesprochen, wer sein Wunschgegner in einem künftigen Grand-Slam-Finale sei und er nannte dabei den Namen des Deutschen.

„Wenn ich das Finale der US Open erreiche, ist es mir egal, wer mein Gegner ist“, meinte der Weltranglistenelfte zunächst und legte dann nach: „Wenn ich wählen müsste, dann lieber Sascha Zverev. Dann habe ich mehr Chancen.“

Diese Aussage ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf, dass Zverev in diversen Grand-Slam-Endspielen stand, aber viele verlor und bis zu seinem French-Open-Triumph als bester Spieler ohne einen Major-Titel galt. Hinzu kommt, dass beide in ihrer Karriere viermal gegeneinander gespielt haben und Bublik drei Duelle gewinnen konnte.

Streit mit Zverev? „Möchte nicht ins Detail gehen“

Die beiden Kontrahenten kennen sich bereits seit vielen Jahren. Laut Bublik gerieten sie als Junioren in einem Streit aneinander: „Ich würde die Geschichte lieber nicht erzählen. Das liegt in der Vergangenheit. Ja, wir hatten einen Streit. Das ist richtig, aber ich möchte nicht ins Detail gehen“, erklärte der Kasache, der bis 2016 für Russland an den Start gegangen ist.

Abschließend meinte er: „Wir sind beide hier, also ist alles in Ordnung. Ich finde, wir sollten nicht über die Vergangenheit sprechen, besonders in einem solchen Fall nicht.“