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Masters in Cincinnati: Altmaier gegen Musetti chancenlos

Altmaier gegen Musetti chancenlos

Der 27-Jährige hat vor allem im zweiten Satz nichts mehr entgegenzusetzen. Damit ist nur noch ein Deutscher beim Masters in Ohio vertreten.
Daniel Altmaier siegt zum Auftakt in Cincinnati
Daniel Altmaier scheidet in Cincinnati aus
© AFP/SID/CARMEN JASPERSEN
SID
Der 27-Jährige hat vor allem im zweiten Satz nichts mehr entgegenzusetzen. Damit ist nur noch ein Deutscher beim Masters in Ohio vertreten.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat bei der Generalprobe für die US Open eine Überraschung verpasst. Beim ATP-Masters in Cincinnati verlor der 27-Jährige aus Kempen gegen den an Position zehn gesetzten Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6, 2:6 und schied in der 2. Runde aus. Vor allem im zweiten Satz hatte Altmaier dem Italiener nur wenig entgegenzusetzen.

Altmaier geht damit ohne Rückenwind in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (ab 30. August). In der ersten Runde hatte er sich nur mit Mühe gegen den Qualifikanten Coleman Wong (Hongkong) durchgesetzt.

Damit ist French-Open-Sieger Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche beim Masters in Ohio. Der Weltranglistendritte aus Hamburg trifft in seiner Drittrundenpartie auf den Franzosen Terence Atmane.

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