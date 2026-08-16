Masters in Cincinnati: Altmaier gegen Musetti chancenlos

Tennisprofi Daniel Altmaier hat bei der Generalprobe für die US Open eine Überraschung verpasst. Beim ATP-Masters in Cincinnati verlor der 27-Jährige aus Kempen gegen den an Position zehn gesetzten Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6, 2:6 und schied in der 2. Runde aus. Vor allem im zweiten Satz hatte Altmaier dem Italiener nur wenig entgegenzusetzen.
Altmaier gegen Musetti chancenlos
Der 27-Jährige hat vor allem im zweiten Satz nichts mehr entgegenzusetzen. Damit ist nur noch ein Deutscher beim Masters in Ohio vertreten.
Daniel Altmaier scheidet in Cincinnati aus
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Altmaier geht damit ohne Rückenwind in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (ab 30. August). In der ersten Runde hatte er sich nur mit Mühe gegen den Qualifikanten Coleman Wong (Hongkong) durchgesetzt.
Damit ist French-Open-Sieger Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche beim Masters in Ohio. Der Weltranglistendritte aus Hamburg trifft in seiner Drittrundenpartie auf den Franzosen Terence Atmane.