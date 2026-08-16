Masters in Cincinnati: Altmaier gegen Musetti chancenlos

SID 16.08.2026 • 21:12 Uhr Der 27-Jährige hat vor allem im zweiten Satz nichts mehr entgegenzusetzen. Damit ist nur noch ein Deutscher beim Masters in Ohio vertreten.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat bei der Generalprobe für die US Open eine Überraschung verpasst. Beim ATP-Masters in Cincinnati verlor der 27-Jährige aus Kempen gegen den an Position zehn gesetzten Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6, 2:6 und schied in der 2. Runde aus. Vor allem im zweiten Satz hatte Altmaier dem Italiener nur wenig entgegenzusetzen.

Altmaier geht damit ohne Rückenwind in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (ab 30. August). In der ersten Runde hatte er sich nur mit Mühe gegen den Qualifikanten Coleman Wong (Hongkong) durchgesetzt.