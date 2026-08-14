Masters in Cincinnati: Altmaier kämpft sich in Runde zwei

Tennisprofi Daniel Altmaier hat bei der Generalprobe für die US Open eine herbe Enttäuschung abgewendet. Beim ATP-Masters in Cincinnati bezwang der 27-Jährige den Qualifikanten Coleman Wong (Hongkong) mit 3:6, 6:3, 6:4 und zog damit in die zweite Runde des finalen Turniers vor dem Höhepunkt der Hartplatzsaison ein. Dort trifft Kempener auf den an Nummer zehn gesetzten Italiener Lorenzo Musetti.
Altmaier wendet Rückschlag ab
Zu Beginn der Partie präsentierte sich Altmaier jedoch in desolater Verfassung. Konnte er in seinem ersten Aufschlagspiel noch drei Breakbälle abwehren, kassierte er im zweiten prompt das Break.
Altmaier dreht Partie
Danach war der 27-Jährige auf der Suche nach seinem Rhythmus. Erst nachdem er im zweiten Satz fluchend seinen Schläger zertrümmerte, dominierte der Deutsche die Partie und rückte die Kräfteverhältnisse gerade.
In Cincinnati kämpft zudem Yannick Hanfmann am Abend gegen Luca Van Assche (Frankreich) um den Einzug in die nächste Runde. Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff hatte den Einzug bereits am Donnerstag perfektgemacht, auch French-Open-Sieger Alexander Zverev greift dort erstmals als Topgesetzter gegen den Briten Cameron Norrie ins Turnier ein.