Tennis: Auch letzter Deutscher raus

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Masters in Montréal als letzter Deutscher ausgeschieden.
Letzter Deutscher raus
Am Tag nach dem überraschenden Scheitern des topgesetzten French-Open-Siegers Alexander Zverev (Hamburg) verlor der 34 Jahre alte Karlsruher in der dritten Runde gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 4:6, 2:6.
Damit muss Hanfmann weiter auf sein zweites Achtelfinale bei einem Masters-Turnier warten.
ATP: Hanfmann schlug French-Open-Finalist
Zum bislang einzigen Mal war das der deutschen Nummer drei 2023 in Rom auf Sand gelungen, damals erreichte der Davis-Cup-Spieler gar das Viertelfinale. Hanfmann hatte in den Runden zuvor überzeugt.
Nach seinem Auftakterfolg gegen den Franzosen Benjamin Bonzi bezwang er in der zweiten Runde den French-Open Finalisten Flavio Cobolli aus Italien in zwei Sätzen. Im ersten Duell mit Borges, Nummer 55 der Welt, blieb der zwei Plätze schlechter klassierte Hanfmann aber ohne jede Breakchance und verlor nach 75 Minuten.