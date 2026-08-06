Tennis: Auch letzter Deutscher raus

SID 06.08.2026 • 23:33 Uhr Einen Tag nach Alexander Zverev muss auch die Yannick Hanfmann die Segel streichen. Damit verbleiben in Montreal keine deutschen Spieler mehr.

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Masters in Montréal als letzter Deutscher ausgeschieden.

Am Tag nach dem überraschenden Scheitern des topgesetzten French-Open-Siegers Alexander Zverev (Hamburg) verlor der 34 Jahre alte Karlsruher in der dritten Runde gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 4:6, 2:6.

Damit muss Hanfmann weiter auf sein zweites Achtelfinale bei einem Masters-Turnier warten.

ATP: Hanfmann schlug French-Open-Finalist

Zum bislang einzigen Mal war das der deutschen Nummer drei 2023 in Rom auf Sand gelungen, damals erreichte der Davis-Cup-Spieler gar das Viertelfinale. Hanfmann hatte in den Runden zuvor überzeugt.