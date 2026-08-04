ATP-Masters: Hanfmann und Altmaier weiter, Struff raus

SID 04.08.2026 • 06:31 Uhr Während zwei Deutsche in Montréal jubeln dürfen, scheitert Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff in Runde eins.

Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier haben beim ATP-Masters in Montréal nach einiger Verzögerung die zweite Runde erreicht. Hanfmann setzte sich 6:1, 4:6, 6:2 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi durch, sein Landsmann Altmaier bezwang den Australier Aleksandar Vukic 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Wegen anhaltenden Regens in Kanada waren die Matches der deutschen Spieler gegen die jeweiligen Qualifikanten von Sonntag auf Montag (Ortszeit) verlegt worden.

Struff scheitert an Auftakthürde

Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff scheiterte derweil an seiner Auftakthürde. Der Warsteiner, der sich beim Rasenklassiker erst in der Runde der letzten acht dem späteren Champion Jannik Sinner geschlagen geben musste, verlor 1:6, 6:3, 1:6 gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen.