Masters in Montréal: Hanfmann weiter, Altmaier raus

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Masters in Montréal in die dritte Runde eingezogen. Der 34-Jährige setzte sich in seinem zweiten Match gegen den an Nummer sechs gesetzten italienischen French-Open-Finalisten Flavio Cobolli mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) durch. Hanfmann verwandelte nach 02:09 Stunden seinen vierten Matchball und trifft nun auf Nuno Borges (Portugal) oder Tomás Martín Etcheverry (Argentinien/Nr. 26).
Deutscher stürzt Grand-Slam-Finalist
Yannick Hanfmann kämpft sich in Montréal in die nächste Runde. FEr bezwingt einen Grand-Slam-Finalisten.
Yannick Hanfmann gelang in Montreal ein Coup
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Beendet ist das Turnier in Kanada derweil für Daniel Altmaier. Der 27-Jährige war beim 2:6, 1:6 in seinem Zweitrundenmatch gegen Brandon Nakashima aus den USA chancenlos. Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev erhielt ein Freilos für die erste Runde, er trifft am Mittwoch zum Auftakt auf Tallon Griekspoor (Niederlande).
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