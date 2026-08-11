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Regen in Montréal: Viertelfinals verzögern sich

Regen: Montréal-Turnier verzögert

In Kanada beeinflussen wieder einmal die Wetterbedingungen den Spielplan.
Regen in Montréal verzögert das Tennis-Turnier
Regen in Montréal verzögert das Tennis-Turnier
© AFP/GETTY IMAGES/SID/MINAS PANAGIOTAKIS
SID
In Kanada beeinflussen wieder einmal die Wetterbedingungen den Spielplan.

Die Viertelfinals beim ATP-Masters in Montréal beginnen mit Verspätung. Aufgrund von Regen sowie möglicher Blitzgefahr in der Nähe der Anlage wurden die ersten beiden Spiele der Runde der letzten acht von Montag auf Dienstag (Ortszeit) verlegt. Somit sollen nun alle vier Viertelfinals an einem Tag ausgetragen werden.

Zum wiederholten Male beeinträchtigten die Wetterbedingungen das 1000er-Event, das aufgrund seiner Länge von zwölf Tagen in der Kritik steht. Das Turnier soll erst am Donnerstag enden und überschneidet sich damit mit dem Beginn des Cincinnati Masters, der Generalprobe für die am 30. August beginnenden US Open.

French-Open-Sieger Alexander Zverev war bereits in der ersten Runde gegen den Niederländer Tallon Griekspoor ausgeschieden, Landsmann Yannick Hanfmann verlor in der dritten Runde gegen den Portugiesen Nuno Borges. Im Viertelfinale stehen sich unter anderem der spanische Teenager Rafael Jódar und Arthur Fils aus Frankreich gegenüber, zudem spielt der US-amerikanische Titelverteidiger Ben Shelton gegen den Tschechen Jakub Mensik. Letzteren hatte Zverev auf dem Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Titel im Halbfinale bezwungen.

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