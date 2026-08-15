ATP: Struff früh raus

SID 15.08.2026 • 22:48 Uhr Nach dem Erstrundenaus in Montréal ist für den Warsteiner in Cincinnati Endstation in Runde zwei.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Cincinnati in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 36 Jahre alte Warsteiner unterlag dem an Position 22 gesetzten Chilenen Alejandro Tabilo mit 3:6, 4:6.

Struff, der sich 2020 in Ohio bis ins Viertelfinale gespielt hatte, sucht damit vor den US Open weiter nach seiner Form auf Hartplatz. Beim Turnier in Montréal war der Wimbledon-Viertelfinalist in der ersten Runde gescheitert.