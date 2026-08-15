ATP: Struff früh raus

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Cincinnati in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 36 Jahre alte Warsteiner unterlag dem an Position 22 gesetzten Chilenen Alejandro Tabilo mit 3:6, 4:6.
Struff früh raus
Nach dem Erstrundenaus in Montréal ist für den Warsteiner in Cincinnati Endstation in Runde zwei.
Struff, der sich 2020 in Ohio bis ins Viertelfinale gespielt hatte, sucht damit vor den US Open weiter nach seiner Form auf Hartplatz. Beim Turnier in Montréal war der Wimbledon-Viertelfinalist in der ersten Runde gescheitert.
Damit sind in Cincinnati noch drei deutsche Starter übrig. French-Open-Sieger Alexander Zverev steigt am Samstagabend (Ortszeit) gegen den Briten Cameron Norrie ein, zuvor trifft Yannick Hanfmann auf Arhur Fils (Frankreich/Nr. 21). Daniel Altmaier bekommt es in der zweiten Runde mit dem an Position zehn gesetzten Italiener Lorenzo Musetti zu tun.