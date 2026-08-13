Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim ATP-Masters in Cincinnati einen prominenten Namen aus dem Weg geräumt. Der 36-Jährige besiegte Roman Andres Burruchaga am Donnerstag in der Auftaktrunde mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Der Argentinier ist der Sohn von Jorge Burruchaga, der 1986 im Finale der Fußball-WM gegen Deutschland (3:2) getroffen hatte.
Struff-Sieg gegen Weltmeister-Sohn
Struff bezwingt den Sohn eines berühmten Fußballers. Alexander Zverev greift erst in der zweiten Runde ein.
Mühsamer Auftaktsieg für Jan-Lennard Struff
© AFP/SID/ADRIAN DENNIS
In der zweiten Runde fordert Struff den Chilenen Alejandro Tabilo, die Nr. 22 der Setzliste. Topgesetzt ist French-Open-Sieger Alexander Zverev (Hamburg), der erst in der zweiten Runde gegen den Briten Cameron Norrie spielen muss. Höhepunkt der Hartplatzsaison sind die US Open (ab 30. August).