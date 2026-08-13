Struff-Sieg gegen Weltmeister-Sohn

SID 14.08.2026 • 00:00 Uhr Struff bezwingt den Sohn eines berühmten Fußballers. Alexander Zverev greift erst in der zweiten Runde ein.

Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim ATP-Masters in Cincinnati einen prominenten Namen aus dem Weg geräumt. Der 36-Jährige besiegte Roman Andres Burruchaga am Donnerstag in der Auftaktrunde mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Der Argentinier ist der Sohn von Jorge Burruchaga, der 1986 im Finale der Fußball-WM gegen Deutschland (3:2) getroffen hatte.