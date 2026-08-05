Tennis: Alcaraz sagt auch für Cincinnati ab

SID 05.08.2026 • 05:56 Uhr Das Warten auf die Rückkehr von Carlos Alcaraz geht weiter.

Tennisstar Carlos Alcaraz muss wegen seiner anhaltenden Handgelenksverletzung weiter pausieren und hat seine Teilnahme am ATP-Masters in Cincinnati (ab 13. August) abgesagt. Das teilten die Turnierveranstalter mit. Der Weltranglistenzweite aus Spanien, der auf der Meldeliste gestanden hatte, kann seinen Titel damit nicht wie erhofft verteidigen.

„Wir wissen, dass Carlos alles dafür tut, so schnell wie möglich auf die Tour zurückzukehren. Wir wünschen ihm eine gute Genesung und freuen uns darauf, ihn künftig wieder in Cincinnati begrüßen zu dürfen“, sagte Turnierdirektor Bob Moran.

Die erneute Absage nährt Zweifel an einem Start des 23-Jährigen bei den US Open (ab 30. August) in New York, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Masters in Cincinnati gilt traditionell als wichtigstes Vorbereitungsturnier auf die US Open.