Tennis: Gea feiert ersten Profisieg in Los Cabos

Der Franzose hatte zuvor nur drei Matches auf ATP-Level gewonnen. In Mexiko kommen fünf weitere Siege hinzu.

Der Franzose hatte zuvor nur drei Matches auf ATP-Level gewonnen. In Mexiko kommen fünf weitere Siege hinzu.

Der Franzose Arthur Gea hat sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewonnen. Der 21 Jahre alte Tennisprofi setzte sich im Finale von Los Cabos gegen den Kanadier Denis Shapovalov 6:3, 6:4 durch. Gea hatte bis zum Hartplatzturnier in Mexiko erst drei Matches auf ATP-Level gewonnen, in Los Cabos kamen fünf Siege dazu.