Gute Nachricht für Alexander Zverev

SPORT1 07.08.2026 • 18:23 Uhr Alexander Zverev hat seinen Platz bei den ATP Finals sicher. Damit folgt er auf den Weltranglistenersten.

Bei den Australian Open erreichte er das Halbfinale, bei den French Open erfüllte sich endlich der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel und in Wimbledon war im Finale nur Jannik Sinner stärker: Hinter Alexander Zverev liegt das zweifelsohne beste Jahr seiner Karriere.

Deshalb das sich der gebürtige Hamburger nun über eine positive Nachricht freuen: Der 29-Jährige ist bereits jetzt sicher für die ATP Finals qualifiziert. Die inoffizielle Tennis-WM findet vom 15. bis 22. November in Turin statt.

So gab die ATP selbst am Donnerstag bekannt, dass dem 29-Jährigen sein Startplatz rechnerisch nicht mehr zu nehmen ist.

ATP Finals: Zverev folgt auf Sinner

Zverev ist hinter dem Weltranglistenersten Sinner damit der zweite Spieler, dessen Teilnahme fix ist.

Für den Deutschen wird es der neunte Auftritt beim Jahresabschlussturnier der besten acht Spieler. 2018 (London) und 2021 (Turin) gewann er das prestigeträchtige Event bereits.