Nach längerer Verschnaufpause kehrt Alexander Zverev zurück auf den Tennis-Platz! Der French-Open-Sieger schlägt beim ATP-Masters in Montreal auf und trifft im dritten Match des Tages auf dem Center Court auf Tallon Griekspoor. Das Spiel wird voraussichtlich nicht vor 20:30 Uhr deutscher Zeit stattfinden.
Tennis heute live: Zverevs erstes Match seit Wimbledon! So verfolgen Sie Zverev vs. Griekspoor im TV, Stream & Liveticker
Zverevs erstes Match seit Wimbledon
Für Zverev ist es das erste Match seit der Niederlage im Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner. Gleichzeitig startet der 29-Jährige mit dem Spiel in die so wichtige Hartplatz-Saison.
Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev vs. Griekspoor in Montreal
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In Montreal soll der Weg in Richtung seines zweiten Grand-Slam-Titels starten. Nahc den Absagen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz startet der Hamburger als Nummer eins der Setzliste und absoluter Topfavorit.
Schon in dreieinhalb Wochen steht dann mit den US Open der letzte Grand Slam des Jahres an.
Auch in New York wird Zverev nach seinem Sieg bei den French Open und seinem starken Auftritt in Wimbledon zu den Favoriten zählen. Zumindest, wenn er in Nordamerika auf dem Hartplatz schnell zu seiner Form findet.
Zverev holte 2017 in Montreal den Titel
Dass Zverev sich auf dem Hartplatz durchaus wohlfühlen kann, zeigt die Vergangenheit. Immerhin drei seiner sieben Masters-Titel gewann 29-Jährige auf dem schnellen Untergrund.
Auch an Montreal hat Zverev gute Erinnerungen: 2017 holte er genau hier seinen ersten Masters-Titel auf Hartplatz. Damals schlug er im Finale Tennis-Ikone Roger Federer in zwei Sätzen.
Neun Jahre später soll es mit dem nächsten Titel in Kanada klappen. Dafür muss er aber zunächst die Auftakthürde schaffen.
Neben Zverev ist mit Yannick Hanfmann auch noch ein weiterer Deutscher im Turnier. Jan-Lennard Struff scheiterte dagegen bereits in der ersten Runde in drei Sätzen an Alex Michelsen, Daniel Altmeier in Runde zwei an Brandon Nakashima.