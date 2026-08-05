Tennis heute live: Zverevs erstes Match seit Wimbledon! So verfolgen Sie Zverev vs. Griekspoor im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 05.08.2026 • 18:00 Uhr Alexander Zverev kehrt beim ATP-Masters in Montreal auf den Tennisplatz zurück. So verfolgen Sie das Match des French-Open-Siegers im TV und Ticker.

Nach längerer Verschnaufpause kehrt Alexander Zverev zurück auf den Tennis-Platz! Der French-Open-Sieger schlägt beim ATP-Masters in Montreal auf und trifft im dritten Match des Tages auf dem Center Court auf Tallon Griekspoor. Das Spiel wird voraussichtlich nicht vor 20:30 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Für Zverev ist es das erste Match seit der Niederlage im Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner. Gleichzeitig startet der 29-Jährige mit dem Spiel in die so wichtige Hartplatz-Saison.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev vs. Griekspoor in Montreal

TV: Sky

Sky Stream: wow

wow Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

In Montreal soll der Weg in Richtung seines zweiten Grand-Slam-Titels starten. Nahc den Absagen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz startet der Hamburger als Nummer eins der Setzliste und absoluter Topfavorit.

Schon in dreieinhalb Wochen steht dann mit den US Open der letzte Grand Slam des Jahres an.

Auch in New York wird Zverev nach seinem Sieg bei den French Open und seinem starken Auftritt in Wimbledon zu den Favoriten zählen. Zumindest, wenn er in Nordamerika auf dem Hartplatz schnell zu seiner Form findet.

Zverev holte 2017 in Montreal den Titel

Dass Zverev sich auf dem Hartplatz durchaus wohlfühlen kann, zeigt die Vergangenheit. Immerhin drei seiner sieben Masters-Titel gewann 29-Jährige auf dem schnellen Untergrund.

Auch an Montreal hat Zverev gute Erinnerungen: 2017 holte er genau hier seinen ersten Masters-Titel auf Hartplatz. Damals schlug er im Finale Tennis-Ikone Roger Federer in zwei Sätzen.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Neun Jahre später soll es mit dem nächsten Titel in Kanada klappen. Dafür muss er aber zunächst die Auftakthürde schaffen.