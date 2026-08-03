Tennis in Montréal: Deutsche Männer starten erst am Montag

SID 03.08.2026 • 06:02 Uhr Das Masters-Turnier muss wegen Regens am Sonntag seinen Zeitplan anpassen. Davon betroffen sind auch Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann.

Die deutschen Tennis-Profis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann starten mit Verspätung in das Masters-Turnier im kanadischen Montréal. Ihre Erstrunden-Matches wurden wegen anhaltenden Regens am Sonntag auf Montag verlegt. Altmaier trifft auf den australischen Qualifikanten Aleksandar Vukic, Hanfmann auf den französischen Qualifikanten Benjamin Bonzi.