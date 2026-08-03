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Tennis in Montréal: Deutsche Männer starten erst am Montag

Masters: Deutsche starten erst Montag

Das Masters-Turnier muss wegen Regens am Sonntag seinen Zeitplan anpassen. Davon betroffen sind auch Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann.
Regennasser Court in Montréal
Regennasser Court in Montréal
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MINAS PANAGIOTAKIS
SID
Das Masters-Turnier muss wegen Regens am Sonntag seinen Zeitplan anpassen. Davon betroffen sind auch Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann.

Die deutschen Tennis-Profis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann starten mit Verspätung in das Masters-Turnier im kanadischen Montréal. Ihre Erstrunden-Matches wurden wegen anhaltenden Regens am Sonntag auf Montag verlegt. Altmaier trifft auf den australischen Qualifikanten Aleksandar Vukic, Hanfmann auf den französischen Qualifikanten Benjamin Bonzi.

Ebenfalls im Verlauf des Montags soll Jan-Lennard Struff in das 1000-Turnier einsteigen. Er trifft auf Alex Michelsen aus den USA. Der top-gesetzte Alexander Zverev hat in der ersten Runde ein Freilos. Sein erstes Match bestreitet der Weltranglistendritte gegen Lorenzo Sonego (Italien) oder Tallon Griekspoor (Niederlande).

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