Tennis in Montréal: Deutsche Männer starten erst am Montag

Die deutschen Tennis-Profis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann starten mit Verspätung in das Masters-Turnier im kanadischen Montréal. Ihre Erstrunden-Matches wurden wegen anhaltenden Regens am Sonntag auf Montag verlegt. Altmaier trifft auf den australischen Qualifikanten Aleksandar Vukic, Hanfmann auf den französischen Qualifikanten Benjamin Bonzi.
Masters: Deutsche starten erst Montag
Das Masters-Turnier muss wegen Regens am Sonntag seinen Zeitplan anpassen. Davon betroffen sind auch Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann.
Regennasser Court in Montréal
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Ebenfalls im Verlauf des Montags soll Jan-Lennard Struff in das 1000-Turnier einsteigen. Er trifft auf Alex Michelsen aus den USA. Der top-gesetzte Alexander Zverev hat in der ersten Runde ein Freilos. Sein erstes Match bestreitet der Weltranglistendritte gegen Lorenzo Sonego (Italien) oder Tallon Griekspoor (Niederlande).