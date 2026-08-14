Tennis: Shelton gewinnt Masters in Montréal

SID 14.08.2026 • 06:14 Uhr Ben Shelton hat das Masters-Turnier im kanadischen Montréal gewonnen. Der 23-Jährige setzt sich im ersten US-Endspiel seit 23 Jahren in nur 87 Minuten durch.

Der US-amerikanische Tennisprofi Ben Shelton hat das Masters-Turnier im kanadischen Montréal gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich im Endspiel in nur 87 Minuten mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen seinen Landsmann Brandon Nakashima durch und verteidigte ohne abgegebenen Satz seinen Titel.

Im Vorjahr hatte er sich beim Turnier in Toronto durchgesetzt und galt damit als Titelverteidiger, da sich die beiden kanadischen Städte bei der Austragung des Masters-Events abwechseln.

Zuvor hatten nur Andy Murray, Novak Djokovic und Rafael Nadal in diesem Jahrhundert das kanadische Masters-Turnier zwei Jahre in Folge gewonnen. Shelton rückt durch seinen siebten Turniersieg auf der ATP-Tour in der Weltrangliste von Rang zehn auf sechs vor. Im Jahr 2026 triumphierte er bereits in Dallas (Hartplatz Halle), München (Sand) sowie Stuttgart (Rasen) und feierte damit Erfolge auf allen Belägen.

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Tennis: Shelton hat alle sechs Spiele gegen Nakashima gewonnen

„So zu spielen, wie ich es hier getan habe, ohne einen einzigen Satz abzugeben, das spiegelt meine harte Arbeit und meine mentale Stärke wider“, sagte Shelton: „Ich habe es geschafft, diese Woche konzentriert zu bleiben, obwohl meine Saison nicht gerade einfach war.“ Er habe „auf dem Höhepunkt“ seiner Fähigkeiten agiert. „Mir fehlen die Worte“, betonte er.

In Montréal war es zum ersten rein US-amerikanischen Masters-Finale seit 23 Jahren gekommen, im Jahr 2003 hatten sich Andy Roddick und Mardy Fish in Cincinnati um den Titel duelliert. Auf kanadischem Boden war es gar das erste US-Endspiel seit 1995, als Andre Agassi und Pete Sampras aufeinander trafen. Gegen Nakashima hatte Shelton keine Probleme, setzte sich auch im sechsten Vergleich der beiden durch.