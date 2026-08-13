US-Duell: Shelton und Nakashima im Finale von Montreal

SID 13.08.2026 • 06:41 Uhr Erstmals seit 23 Jahren kommt es zu einem rein US-amerikanischen Masters-Finale.

Der US-amerikanische Tennisprofi Ben Shelton greift beim Masters-Turnier in Montreal trotz eines schweren Sturzes in die Bande nach dem Titel. Der 23-Jährige bezwang seinen Landsmann Learner Tien im Halbfinale mit 6:2, 6:3 und fordert im Endspiel mit Brandon Nakashima erneut einen US-Amerikaner. Der hatte zuvor den Spanier Rafael Jodar mit 7:6 (7:3), 6:4 geschlagen und damit für das erste rein US-amerikanische Masters-Finale seit 23 Jahren gesorgt.

Im Jahr 2003 hatten sich Andy Roddick und Mardy Fish in Cincinnati um den Titel duelliert. „Es bedeutet mir sehr viel, dass so viele Amerikaner im Rennen sind“, sagte Shelton. Der Weltranglistenzehnte war im zweiten Satz unglücklich in die Bande gestürzt, blutete im Anschluss am linken Ellbogen sowie zwischen den Fingern. Nach kurzer Behandlungspause konnte er aber weitermachen. „Ich habe nichts gespürt außer dem Stechen des Medikaments“, so Shelton: „Ich bin super zufrieden mit meiner Leistung.“