Vor US-Open: Djokovic erbricht sich bei Auftaktpleite

SID 15.08.2026 • 23:09 Uhr Der 39-Jährige kehrt erstmals nach Wimbledon auf die Tour zurück, kämpft aber mit den hohen Temperaturen - und verliert.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (39) hat beim ATP-Turnier in Cincinnati überraschend sein Auftaktmatch verloren. Der Serbe scheiterte bei seiner Rückkehr auf die Tour in Ohio nach großen Problemen mit der Hitze an dem Argentinier Thiago Augustin Tirante mit 6:2, 4:6, 4:6.

In seinem ersten Match auf der Tour seit der Niederlage im Wimbledon-Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Jannik Sinner hatte Djokovic sichtlich mit den Temperaturen zu kämpfen und erbrach sich im zweiten Satz während eines Medical Timeouts.

Dieser Umstand forderte auch im dritten Satz seinen Tribut. Der Serbe ließ zwar seinen gewohnten Kampfgeist zu Tage treten, zog letztlich aber den Kürzeren.

Djokovic, an Position drei gesetzt, hatte den Titel in Cincinnati 2018, 2020 und 2023 gewonnen und nur bei seinem Debüt in Ohio 2005 in der ersten Runde verloren. Auch für ihn war das Masters die Generalprobe für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Sein Gegner Tirante hingegen freute sich sichtlich und konstatierte im Siergerinterview auf dem Platz: „Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Moment für meine Karriere und mein Leben. Ich bin wirklich froh darüber. In entscheidenden Momenten habe ich alles richtig gemacht.“

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Schon seit längerer Zeit konzentriert sich der Weltranglistenfünfte im weit fortgeschrittenen Tennisalter auf wenige Top-Events auf der Tour.