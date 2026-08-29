Wimbledon-Held gelingt wichtiger Meilenstein vor den US Open

Großbritanniens Wimbledon-Held Arthur Fery greift nach seinem ersten Turniersieg auf der ATP-Tour. Der 24-Jährige setzte sich im Halbfinale des Hartplatz-Events von Winston-Salem gegen James Duckworth durch, beim Stand von 6:4 und 1:2 profitierte der an Position vier gesetzte Fery von einer Aufgabe des Australiers.
Meilenstein für Wimbledon-Held
Sieben Wochen nach seiner Halbfinalteilnahme am Tennis-Klassiker in Wimbledon steht Fery damit in seinem ersten Endspiel auf ATP-Niveau. Im US-Bundesstaat North Carolina bekommt er es noch am Samstag mit Ignacio Buse (Nr. 3) zu tun, der Peruaner gewann sein Halbfinale gegen den Franzosen Benjamin Bonzi 6:2, 4:6, 6:1.
„Ich bin wirklich glücklich, im Finale zu stehen“, sagte Fery, „auch wenn es ganz und gar nicht die Art und Weise ist, die ich mir gewünscht hätte. Ich hoffe, dass es James bald besser geht.“ Duckworth hatte sich schon nach dem ersten Satz behandeln lassen, nach 59 Minuten Spielzeit konnte er das Match dann nicht mehr fortsetzen.
Wimbledon: Fery mit Wildcard ins Halbfinale
Fery war beim Heimspiel in Wimbledon als Wildcard-Teilnehmer bis ins Halbfinale gestürmt, erst dort scheiterte er an der deutschen Nummer eins Alexander Zverev. Mit seinem Finaleinzug in Winston-Salem kletterte er im Live-Ranking der ATP auf Rang 33 und ist nun noch vor Cameron Norrie bester Brite. Vor acht Wochen lag Fery noch außerhalb der Top 100. Finalgegner Buse hofft auf seinen zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg im Mai in Hamburg. Der 22-Jährige hatte im Achtelfinale von Winston-Salem Daniel Altmaier ausgeschaltet, den einzigen Deutschen im Turnier.