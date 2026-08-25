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Altmaier tankt Selbstvertrauen in Winston-Salem

Altmaier tankt Selbstvertrauen

Vor Beginn der US Open tankt Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Winston-Salem Selbstvertrauen.
Altmaier im Achtelfinale
Altmaier im Achtelfinale
© picture-alliance/AP/SID/Kirsty Wigglesworth
SID
Vor Beginn der US Open tankt Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Winston-Salem Selbstvertrauen.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat wenige Tage vor dem Start der US Open Selbstvertrauen getankt. Der 27-Jährige aus Kempen setzte sich beim ATP-Turnier in Winston-Salem mit 6:1, 7:6 (8:6) gegen den Argentinier Francisco Comesana durch und zog in das Achtelfinale ein.

Dort trifft Altmaier entweder auf Ignacio Buse aus Peru oder den Australier Adam Walton.

Unmittelbar vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (ab 30. August) treten in Winston-Salem nicht die ganzen großen Namen an. Aus deutscher Sicht ist nur Altmaier dabei, der als gesetzter Spieler ein Freilos für die erste Runde erhalten hatte.

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