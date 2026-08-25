Altmaier tankt Selbstvertrauen in Winston-Salem

SID 25.08.2026 • 06:20 Uhr Vor Beginn der US Open tankt Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Winston-Salem Selbstvertrauen.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat wenige Tage vor dem Start der US Open Selbstvertrauen getankt. Der 27-Jährige aus Kempen setzte sich beim ATP-Turnier in Winston-Salem mit 6:1, 7:6 (8:6) gegen den Argentinier Francisco Comesana durch und zog in das Achtelfinale ein.

Dort trifft Altmaier entweder auf Ignacio Buse aus Peru oder den Australier Adam Walton.