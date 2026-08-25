Altmaier tankt Selbstvertrauen in Winston-Salem

Tennisprofi Daniel Altmaier hat wenige Tage vor dem Start der US Open Selbstvertrauen getankt. Der 27-Jährige aus Kempen setzte sich beim ATP-Turnier in Winston-Salem mit 6:1, 7:6 (8:6) gegen den Argentinier Francisco Comesana durch und zog in das Achtelfinale ein.
Altmaier tankt Selbstvertrauen
Vor Beginn der US Open tankt Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Winston-Salem Selbstvertrauen.
Altmaier im Achtelfinale
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Dort trifft Altmaier entweder auf Ignacio Buse aus Peru oder den Australier Adam Walton.
Unmittelbar vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (ab 30. August) treten in Winston-Salem nicht die ganzen großen Namen an. Aus deutscher Sicht ist nur Altmaier dabei, der als gesetzter Spieler ein Freilos für die erste Runde erhalten hatte.