Tennis: Mitten in der Nacht: Zverev wendet nächste Auftaktpleite ab

Tennis-Star Alexander Zverev hat seine Auftakthürde beim ATP-Masters in Cincinnati mit etwas Mühe gemeistert. Gegen den Briten Cameron Norrie gewann der 29-Jährige in 2:35 Stunden mit 3:6, 6:3 und 6:3. In der 3. Runde trifft der in Abwesenheit der verletzten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz topgesetzte Hamburger auf den Franzosen Térence Atmane.
Zverev siegt mitten in der Nacht
Gegen den Briten Cameron Norrie siegt der Hamburger in drei Sätzen, nun geht es gegen den Franzosen Térence Atmane.
Alexander Zverev überstand die erste Runde knapp
© IMAGO/Sports Press Photo
Erst um kurz vor Mitternacht betrat Zverev den Platz. Den Matchball verwandelte der Hamburger erst um 2:15 Uhr in der Nacht.
Zverev übersteht Nachtschicht
Zuletzt hatte Zverev beim Masters in Montréal zum Start in seine Hartplatzsaison einen herben Dämpfer kassiert. Dort war er im ersten Spiel nach der Finalniederlage von Wimbledon am Niederländer Tallon Griekspoor gescheitert. Bei den Turnieren in Übersee bereitet sich Zverev derzeit auf die US Open vor (30. August bis 13. September).
Yannick Hanfmann unterlag in seinem Zweitrundenspiel in Cincinnati derweil Arthur Fils aus Frankreich mit 6:7 (5:7), 1:6.
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