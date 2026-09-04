Nick Kyrgios darf wieder spielen

SID 04.09.2026 • 06:07 Uhr Wie die International Tennis Integrity Association mitteilte, erhielt der Australier eine Sperre von einem Monat, die nun abgelaufen ist.

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios darf nach seinem bekannt gewordenen Kokainkonsum ab sofort wieder an Turnieren teilnehmen. Wie die zuständige International Tennis Integrity Association (ITIA) mitteilte, sei Kyrgios rückwirkend für einen Monat gesperrt worden. Demnach sei die Sperre am 4. August in Kraft getreten und am Donnerstag abgelaufen.

Kyrgios war im Juni während des ATP-Turniers auf Mallorca positiv auf Benzoylecgonin, einen Metaboliten von Kokain, getestet worden. Später hatte der 31-Jährige den Konsum zugegeben.

Kyrgios räumt Drogenkonsum ein

Gegenüber der ITIA habe Kyrgios eingeräumt, der Konsum der Droge habe in geselliger Runde während eines Abendausflugs stattgefunden, bevor er auf Mallorca antreten sollte, hieß es in einem Statement der Agentur. Bei einer Untersuchung sei festgestellt worden, dass die Erklärung mit dem in der Probe festgestellten Kokaingehalt übereinstimme. „Infolgedessen akzeptierte die ITIA, dass Kyrgios’ Kokainkonsum außerhalb des Wettkampfs stattfand“, erklärte die ITIA.

Kyrgios hat sich laut ITIA zu einem Behandlungsprogramm verpflichtet, daher konnte die Standardsperre bei einem Vergehen dieser Art von drei Monaten auf einen Monat verkürzt werden. „Preisgeld und Ranglistenpunkte aus dem Turnier auf Mallorca verfallen“, erklärte die ITIA zudem.